New York: sviluppi positivi per Alphabet
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,80%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Alphabet rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Alphabet si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 355,5 USD. Supporto stimato a 341,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 369,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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