New York: International Paper scende verso 40,13 USD

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore mondiale di carta ed imballaggi , che soffre con un calo del 4,63%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di International Paper più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43,08 Dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 40,13. L'equilibrata forza rialzista di International Paper è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 46,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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