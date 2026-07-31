New York: netto calo registrato da T.RowePrice
(Teleborsa) - In forte ribasso la società di gestione degli investimenti, che mostra un -5,42%.
L'andamento di T.RowePrice nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di T.RowePrice sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 115,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 110. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 121,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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