Lettura rialzista per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Chiusura in rosso per la società di gestione degli investimenti, componente dell'S&P-500, che termina la seduta segnando un calo dell'1,28%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 117,3 USD, con stop loss posto a quota 95,6, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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