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Lettura rialzista per T.RowePrice

Finanza
Lettura rialzista per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Chiusura in rosso per la società di gestione degli investimenti, componente dell'S&P-500, che termina la seduta segnando un calo dello 0,91%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 115 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 95,6 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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