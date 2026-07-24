Lettura rialzista per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Chiusura in rosso per la società di gestione degli investimenti, componente dell'S&P-500, che termina la seduta segnando un calo dello 0,91%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 115 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 95,6 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```