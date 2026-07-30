Segnali d'acquisto per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Ribasso per la società di gestione degli investimenti, tra i componenti dell'S&P-500, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,31% sui valori precedenti. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di T.RowePrice ai prezzi attuali pari a 118,9 USD, con stop loss individuato in area 95,6 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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