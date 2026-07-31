New York: rosso per NXP Semiconductors

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che produce semiconduttori , che mostra un decremento del 3,63%.



La tendenza ad una settimana di NXP Semiconductors è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per NXP Semiconductors , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 229 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 247,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 221,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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