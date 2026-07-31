New York: rosso per NXP Semiconductors
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che produce semiconduttori, che mostra un decremento del 3,63%.
La tendenza ad una settimana di NXP Semiconductors è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per NXP Semiconductors, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 229 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 247,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 221,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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