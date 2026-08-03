Milano 12:34
52.621 +0,86%
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Dow Jones 31-lug
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Londra 12:34
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 31/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 31/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio

Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE 100. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10.919,8. Primo supporto a 10.793,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10.724,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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