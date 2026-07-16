Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Seduta debole per il principale indice della Borsa di Londra, con chiusura in calo a 10.460,8.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10.502,6. Primo supporto visto a 10.445,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10.430,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)