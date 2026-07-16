Milano 9:36
52.267 -0,28%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:36
10.463 -0,50%
24.905 -0,38%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Seduta debole per il principale indice della Borsa di Londra, con chiusura in calo a 10.460,8.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10.502,6. Primo supporto visto a 10.445,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10.430,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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