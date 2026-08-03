Milano 12:37
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Dow Jones 31-lug
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,59%

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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,59%
Indice SSE -0,59% a quota 3.809,65 all'apertura pomeridiana.
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