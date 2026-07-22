Philip Morris International, secondo trimestre in crescita a doppia cifra e battono le attese

(Teleborsa) - Il secondo trimestre 2026 di Philip Morris International si è chiuso con ricavi netti in aumento del 10,4% (+7,6% su base organica) a 11,2 miliardi di dollari, grazie al contributo sia del settore dei prodotti senza fumo (+11,7%, +9,7% su base organica) sia del settore dei prodotti combustibili (+9,5%, +6,1% su base organica).



Il settore dei prodotti senza fumo ha rappresentato circa il 42% dei ricavi netti totali (in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente), con i prodotti senza fumo PMI (SFP) ora disponibili in 109 mercati.



Il gross profit è aumentato dell'11,5% (8,7% su base organica), ampliando i margini lordi grazie a prezzi solidi, economie di scala e vantaggi derivanti dal mix di prodotti senza fumo. L'utile operativo è aumentato del 22,0% (10,7% su base organica).

L'utile per azione diluito di 1,80 dollari è stato influenzato negativamente dalla svalutazione non monetaria della partecipazione azionaria in RBH. L'utile per azione diluito rettificato si è attestato a 2,20 dollari, in crescita del 15,2%, o del 13,6% escludendo un impatto valutario favorevole di 3 centesimi, risultato superiore alle aspettative, principalmente a causa degli effetti transazionali.



Ricavi e utili hanno battuto le attese degli analisti, che si erano fermate rispettivamente a 10,6 miliardi e 2,03 dollari.



"Abbiamo ottenuto risultati eccezionali nel secondo trimestre, portando i ricavi netti a oltre 11 miliardi di dollari per la prima volta, con una crescita eccellente in tutti i principali indicatori", ha dichiarato Jacek Olczak, CEO del Gruppo PMI. "Con un primo semestre solido alle spalle, che include un continuo slancio e risultati positivi nel nostro business dei prodotti senza fumo, siamo ben posizionati per raggiungere i nostri obiettivi annuali e investire per la crescita futura".



Per l'intero anno 2026, Philip Morris prevede che l'utile per azione diluito reported si attesti in un intervallo compreso tra 7,19 e 7,34 dollari, ai tassi di cambio correnti. Escludendo un adeguamento totale di 1,07 dollari per azione previsto per il 2026, questa previsione rappresenta un aumento stimato tra il 9,5% e l'11,5% rispetto all'utile per azione diluito rettificato di 7,54 dollari previsto per il 2025. Ciò include un impatto valutario favorevole di 0,15 dollari, ai tassi di cambio correnti (precedentemente 0,20 dollari), poiché, rispetto alle precedenti previsioni, il beneficio derivante dalle plusvalenze transazionali del secondo trimestre è più che compensato dagli effetti di conversione del rafforzamento del dollaro statunitense. Escludendo l'effetto valutario, questa previsione rappresenta un aumento stimato tra il 7,5% e il 9,5% rispetto all'utile per azione diluito rettificato di 7,54 dollari nel 2025.

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