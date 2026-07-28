EssilorLuxottica chiude il semestre con ricavi in crescita di quasi il 10%

(Teleborsa) - Il colosso dell'occhialeria ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi pari a 14,82 miliardi di euro, in crescita su base annua del 9,7% a tassi di cambio costanti, ma inferiori al consenso degli analisti che si attendevano un valore di 14,91 miliardi di euro.



Tuttavia, l’utile operativo rettificato si è attestato a 2,75 miliardi di euro, superando significativamente la stima degli analisti di 2,44 miliardi di euro e rappresentando un aumento del 15% a tassi di cambio costanti.



L'utile netto rettificato del Gruppo EssilorLuxottica è stato pari a 1,92 miliardi, corrispondente al 13,0% del fatturato, rispetto al 12,8% del 2025, con un incremento del margine di 20 punti base, ovvero +50 punti base a tassi di cambio costanti, raggiungendo il 13,3% del fatturato.



L'utile per azione diluita è aumentato a 3,37 euro da 3,00 euro del pari periodo del 2025.



Il free cash flow ha raggiunto 1,07 miliardi di euro nel primo semestre, in aumento rispetto ai 960 milioni di euro del 2025.



Francesco Milleri, Presidente e CEO, e Paul du Saillant, Vice CEO di EssilorLuxottica hanno commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare un primo semestre di successo, con una crescita del fatturato di quasi due cifre e un aumento dell'utile operativo rettificato del 15% a valuta costante. Ancora una volta, la nostra performance riflette la forza della nostra strategia e la nostra capacità di eseguirla con eccellenza, mentre continuiamo a trasformare il nostro settore. Abbiamo generato un forte slancio in tutte le regioni e i settori, alimentato dalla nostra innovazione nel campo della cura della vista e degli occhiali e dall'espansione della nostra rete di distribuzione, con Top Charoen in Thailandia che rafforza ulteriormente la nostra presenza globale. Abbiamo compiuto progressi significativi nei nostri principali fattori di crescita, dall'accelerazione del nostro portafoglio di gestione della miopia al successo sostenuto dei dispositivi indossabili basati sull'intelligenza artificiale, trainati dai nostri iconici marchi Ray-Ban e Oakley e dalla nostra competenza chiave. Nel frattempo, abbiamo continuato a investire nel futuro, rafforzando la nostra leadership nello sviluppo della prossima generazione di sistemi ottici intelligenti attraverso la nostra partnership con Applied Materials. Supportati da una piattaforma aziendale e industriale sempre più integrata, e mentre raddoppiamo le capacità e le tecnologie che ci permetteranno di crescere ulteriormente. Per plasmare il futuro del nostro settore, la dedizione e il talento dei nostri colleghi in tutto il mondo rimangono la nostra risorsa più preziosa. Con queste solide basi, non siamo mai stati così ben posizionati per cogliere le opportunità future e accelerare il nostro prossimo capitolo di crescita."





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