DiaSorin conferma guidance con ritorno alla crescita dei ricavi nel 2° trimestre

(Teleborsa) - DiaSorin , multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi pari a 602 milioni di euro, in linea a tassi di cambio costanti rispetto al 1° semestre 2025 (-3% a tassi di cambio correnti, effetto cambio negativo pari a 20 milioni). Nel 2° trimestre 2026, i ricavi sono cresciuti del +4% a tassi di cambio costanti rispetto al 2° trimestre 2025 (+3% a tassi di cambio correnti, effetto cambio negativo pari a 3 milioni), riflettendo il superamento degli effetti non ricorrenti che avevano penalizzato il 1° trimestre dell'anno, in linea con la prevista evoluzione del business ed a supporto della Guidance per l'esercizio 2026.



L'EBITDA adjusted è stato pari a 194 milioni di euro, -7% a tassi di cambio costanti rispetto al 1° semestre 2025 (-10% a tassi di cambio correnti, effetto cambio negativo pari a € 5 milioni), con un'incidenza sui ricavi pari al 32% a tassi di cambio costanti e correnti. La riduzione rispetto al periodo precedente è principalmente attribuibile all'impatto del VBP sui prezzi in Cina, agli investimenti programmati per il potenziamento della forza commerciale negli Stati Uniti a sostegno del lancio della piattaforma LIAISON NES e all'effetto negativo dei dazi tariffari. L'utile netto adjusted è stato pari a 106 milioni di euro (incidenza sui ricavi pari al 18%), in diminuzione di 20 milioni (-16%) rispetto al 1° semestre 2025.



L'indebitamento finanziario netto consolidato è pari a -844 milioni di euro (-580 milioni al 31 dicembre 2025). La variazione, pari a 265 milioni, è principalmente il risultato dell'esborso nel 1° semestre 2026 di 234 milioni a supporto del programma di acquisto di azioni proprie in corso e del pagamento dei dividendi per € 65 milioni.



Alla luce dei risultati del 1° semestre 2026 in linea con le attese, si conferma la guidance per l'esercizio 2026: ricavi in crescita tra ca. +5% e +6%; EBITDA adjusted margin pari a ca. 32%-33%.

Condividi

```