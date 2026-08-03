Foncoop: 2 milioni per la formazione continua nelle PMI

(Teleborsa) - Foncoop, il Fondo interprofessionale della cooperazione e dell'economia sociale, mette a disposizione 2 milioni di euro per finanziare la formazione continua delle imprese aderenti, comprese le neoaderenti, e dei loro lavoratori. L'intervento, denominato Avviso 70, prevede due canali di accesso: 500.000 euro per i piani aziendali, dedicati alle singole imprese, e 1,5 milioni di euro per i piani pluri-aziendali, presentati da enti e società di formazione e destinati a più imprese con gli stessi fabbisogni formativi.



L'iniziativa arriva in un momento significativo per la formazione continua e per l'economia sociale. Il XXV Rapporto INAPP sulla formazione continua, pubblicato la scorsa settimana, evidenzia infatti la necessità di un raccordo più stabile tra la domanda delle imprese e l'accesso alle risorse, mentre il nuovo Piano nazionale per l'economia sociale, esaminato dal Consiglio dei ministri il 2 luglio, riconosce all'economia sociale un ruolo strategico nelle politiche pubbliche.



L'Avviso nasce dall'esperienza maturata da Foncoop nel rapporto con imprese, enti di formazione, parti sociali, università e centri di ricerca. Un percorso che consente al Fondo di individuare con maggiore precisione i fabbisogni delle imprese e gli elementi che possono rallentare l'accesso alla formazione, come tempi, programmazione, continuità delle risorse e capacità di mettere in relazione domanda e offerta qualificata.



Il modello proposto si basa su tre elementi: continuità, perché le imprese finanziate potranno richiedere annualmente contributi per il Catalogo dell'offerta formativa e partecipare anche ai prossimi Avvisi del Fondo di Rotazione 2027; certezza delle risorse, grazie a un meccanismo di prenotazione dedicato ai progetti condivisi tra più aziende; qualità dell'offerta, garantita da un Catalogo di oltre 4.600 corsi approvati dal Fondo su temi quali innovazione digitale, intelligenza artificiale etica, sostenibilità, inclusione, welfare territoriale e sicurezza sul lavoro.



Tra le novità del bando figura anche il ruolo riconosciuto agli enti di formazione, considerati non più semplici erogatori di corsi ma partner delle imprese nella costruzione dei percorsi formativi. Per questa attività è previsto un rimborso fino al 5% del costo del piano, a copertura del lavoro di ascolto, rilevazione dei fabbisogni e aggregazione della domanda che precede la formazione.



"La formazione continua deve diventare per le PMI una funzione programmabile, non una risposta occasionale", dichiara Gianfranco De Simone, Direttore Generale di Foncoop. "Con l'Avviso 70 mettiamo a disposizione risorse certe e un'offerta qualificata, riconoscendo agli enti di formazione un ruolo essenziale nel costruire percorsi utili alle imprese e alle persone".





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