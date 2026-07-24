Appuntamenti macroeconomici del 24 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 24/07/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 54,8 punti)
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -28,7 punti; preced. -29,2 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,3%; preced. 3,2%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. 1,2%)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 10,5%)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,5 punti; preced. 51,4 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 50,3 punti; preced. 50 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 49,8 punti; preced. 49,4 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 51,9 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 51,2 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54,4 punti; preced. 53,9 punti)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -7,3%)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 609K unità; preced. 580K unità)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```