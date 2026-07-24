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PMI composito USA in luglio
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24 luglio 2026 - 15.50
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PMI composito in luglio pari a 53,6 punti
, in aumento rispetto al precedente 51,9 punti.
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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