Milano 17:13
51.628 +0,61%
Nasdaq 17:13
28.278 -0,62%
Dow Jones 17:13
51.933 +0,43%
Londra 17:13
10.723 +0,79%
Francoforte 17:14
25.023 +1,05%

PMI composito USA in luglio

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PMI composito USA in luglio
USA, PMI composito in luglio pari a 53,6 punti, in aumento rispetto al precedente 51,9 punti.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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