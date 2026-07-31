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USA, PMI Chicago in luglio
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31 luglio 2026 - 15.50
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PMI Chicago in luglio pari a 57,6 punti
, in aumento rispetto al precedente 56,7 punti (la previsione era 56 punti).
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