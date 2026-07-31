Milano 16:47
52.264 +0,31%
Nasdaq 16:47
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Dow Jones 16:47
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Londra 16:47
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Francoforte 16:47
25.676 +0,25%

USA, PMI Chicago in luglio

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USA, PMI Chicago in luglio
USA, PMI Chicago in luglio pari a 57,6 punti, in aumento rispetto al precedente 56,7 punti (la previsione era 56 punti).
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