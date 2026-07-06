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PMI servizi USA in giugno
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06 luglio 2026 - 15.50
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PMI servizi in giugno pari a 51,2 punti
, in aumento rispetto al precedente 50,7 punti (la previsione era 51,3 punti).
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