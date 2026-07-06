Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:49
29.791 +1,57%
Dow Jones 21:49
52.987 +0,16%
Londra 17:35
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Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

PMI servizi USA in giugno

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PMI servizi USA in giugno
USA, PMI servizi in giugno pari a 51,2 punti, in aumento rispetto al precedente 50,7 punti (la previsione era 51,3 punti).
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