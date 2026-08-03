Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Telekom
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia telefonica tedesca, che tratta in utile del 2,47% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Deutsche Telekom. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, l'operatore di telefonia evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 27,53 Euro. Primo supporto a 27,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 26,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```