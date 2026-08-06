Francoforte: accelera Deutsche Telekom
(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia telefonica tedesca, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,54%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Telekom rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'operatore di telefonia. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Deutsche Telekom evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 29,24 Euro. Primo supporto a 28,45. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 27,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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