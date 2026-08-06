Francoforte: accelera Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia telefonica tedesca , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,54%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Telekom rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell' operatore di telefonia . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Deutsche Telekom evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 29,24 Euro. Primo supporto a 28,45. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 27,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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