Francoforte: giornata depressa per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia telefonica tedesca , che tratta con una perdita dell'1,99%.



La tendenza ad una settimana di Deutsche Telekom è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell' operatore di telefonia . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Deutsche Telekom evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 26,87 Euro. Primo supporto a 26,35. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 26,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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