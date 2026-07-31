Francoforte: giornata depressa per Deutsche Telekom
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia telefonica tedesca, che tratta con una perdita dell'1,99%.
La tendenza ad una settimana di Deutsche Telekom è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'operatore di telefonia. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Deutsche Telekom evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 26,87 Euro. Primo supporto a 26,35. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 26,14.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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