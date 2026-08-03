Francoforte: andamento sostenuto per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore tedesco di camion e autobus , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,04%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Daimler Truck Holding evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Daimler Truck Holding rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Daimler Truck Holding rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50,29 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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