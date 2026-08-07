Francoforte: andamento negativo per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Retrocede il produttore tedesco di camion e autobus, con un ribasso del 2,73%.
La tendenza ad una settimana di Daimler Truck Holding è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Daimler Truck Holding. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47,67 Euro. Primo supporto visto a 46,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 45,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```