Francoforte: andamento negativo per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Retrocede il produttore tedesco di camion e autobus , con un ribasso del 2,73%.



La tendenza ad una settimana di Daimler Truck Holding è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Daimler Truck Holding . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47,67 Euro. Primo supporto visto a 46,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 45,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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