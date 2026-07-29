Milano 17:11
51.473 -0,44%
Nasdaq 17:11
27.436 -1,18%
Dow Jones 17:11
51.939 -1,53%
Londra 17:11
10.900 +0,26%
Francoforte 17:11
25.487 +0,09%

Francoforte: risultato positivo per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Carl Zeiss Meditec, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,69%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Carl Zeiss Meditec classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 30,05 Euro e primo supporto individuato a 29,31. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 30,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```