Francoforte: amplia il rialzo SAP
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la compagnia software tedesca, che mostra una salita bruciante del 5,84% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di SAP è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società tech mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 132,4 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 137,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 128,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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