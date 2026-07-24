Francoforte: amplia il rialzo SAP

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la compagnia software tedesca , che mostra una salita bruciante del 5,84% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di SAP è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società tech mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 132,4 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 137,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 128,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```