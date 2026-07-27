Francoforte: scambi al rialzo per SAP

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia software tedesca , con una variazione percentuale del 3,04%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che SAP mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,74%, rispetto a +2,39% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di breve periodo della società tech mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 145,9 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 142,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 149,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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