Francoforte: rally per Hella Gmbh
(Teleborsa) - Rialzo per Hella Gmbh, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hella Gmbh evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hella Gmbh rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 74,2. Il peggioramento di Hella Gmbh è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 70,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```