Francoforte: rally per Hella Gmbh

(Teleborsa) - Rialzo per Hella Gmbh , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,82%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hella Gmbh evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hella Gmbh rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 74,2. Il peggioramento di Hella Gmbh è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 70,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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