Francoforte: risultato positivo per Qiagen
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, in guadagno del 2,83% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Qiagen rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Qiagen. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Qiagen evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 37,05 Euro. Primo supporto a 36,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 35,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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