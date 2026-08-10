Francoforte: balza in avanti Qiagen
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che avanza bene del 2,67%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qiagen più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Qiagen è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,07. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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