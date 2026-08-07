Francoforte: positiva la giornata per Qiagen

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,04%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qiagen più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Qiagen moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 37,47 Euro e supporto a 36,93. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 38,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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