Francoforte: positiva la giornata per Qiagen
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qiagen più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Qiagen moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 37,47 Euro e supporto a 36,93. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 38,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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