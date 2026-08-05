Francoforte: scambi in positivo per Qiagen
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Qiagen, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Qiagen. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 37,02 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 36,35. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 35,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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