Francoforte: scambi in positivo per Qiagen

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Qiagen , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Qiagen . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 37,02 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 36,35. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 35,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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