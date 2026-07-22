Londra: rosso per Burberry
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la maison del lusso inglese, che mostra un decremento del 2,30%.
Lo scenario su base settimanale di Burberry rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo della casa di moda britannica resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 10,79 sterline. Supporto visto a quota 10,51. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 11,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```