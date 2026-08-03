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Londra: scatto rialzista per Persimmon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scatto rialzista per Persimmon
Brillante rialzo per il principale costruttore immobiliare britannico, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,29%.
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