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Londra: accelera Persimmon

Migliori e peggiori
Londra: accelera Persimmon
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale costruttore immobiliare britannico, che mostra una salita bruciante del 4,29% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Persimmon rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 11,68 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 11,34. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 11,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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