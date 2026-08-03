Londra: accelera Persimmon

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale costruttore immobiliare britannico , che mostra una salita bruciante del 4,29% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Persimmon rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 11,68 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 11,34. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 11,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```