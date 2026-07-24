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Londra: andamento rialzista per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per JD Sports Fashion
Seduta positiva per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che avanza bene del 3,12%.
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