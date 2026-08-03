Dl PNRR, la Camera elimina il lotto unico per le gare Intercity

Il MIT dovrà censire il materiale rotabile.

(Teleborsa) - L'Aula della Camera ha approvato l'emendamento della Commissione Bilancio che elimina dal decreto PNRR-Infrastrutture il riferimento alla possibilità di indire la gara dei servizi Intercity anche con un lotto unico, sciogliendo il nodo che aveva bloccato i lavori sul provvedimento. L'emendamento riformulato sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 del decreto, eliminando la possibilità che i contratti possano "essere suddivisi in uno o più lotti" e ripristinando la formulazione della legge concorrenza 2021, secondo cui "i contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili".



La nuova norma introduce inoltre l'obbligo per le regioni di trasmettere al MIT, entro 45 giorni dall'approvazione del provvedimento e poi con cadenza annuale, un censimento del materiale rotabile a disposizione per i servizi previsti dal contratto pubblico di trasporto ferroviario.



I dati raccolti saranno messi a disposizione dei partecipanti alle gare, mentre il MIT dovrà rendere disponibili i treni di proprietà dello Stato all'operatore selezionato in base all'esito della gara.

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