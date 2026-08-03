MPS, "prendiamo atto di quanto espresso da Crédit Agricole e BPM", rumours: tra le opzioni, l'acquisizione del Banco

(Teleborsa) - Monte dei Paschi di Siena
prende atto delle considerazioni formulate da Crédit Agricole
nel corso della presentazione dei risultati semestrali e della posizione successivamente espressa dal consiglio di amministrazione di Banco BPM
che, pur ribadendo il potenziale forte razionale strategico e industriale del progetto di cui alla lettera dello scorso 7 giugno, ha deliberato di interrompere le consultazioni
, considerate dalla stessa MPS propedeutiche ad una eventuale successiva fase negoziale
.
La banca senese - si legge in una nota - rimane focalizzata sull’implementazione del proprio piano di crescita e sull’integrazione con Mediobanca, e continuerà a valutare ogni opzione strategica
nell’interesse di tutti gli stakeholder.
Tra le opzioni al vaglio, secondo rumour riportati dal Financial Times
, ci sarebbe l'acquisizione di Banco BPM
, un'operazione l'amministratore delegato dell'istituto toscano, Luigi Lovaglio, ha a lungo sostenuto, valutando anche la possibilità di contattare il maggiore azionista di Banco BPM
, Crédit Agricole.
Parallelamente, sempre secondo indiscrezioni, il Ministero delle Finanze, che ancora detiene il 4,9% di Monte Paschi
, prevede di cedere la sua quota residua in quest'ultima entro fine settembre, prima che l'offerta pubblica di acquisto da parte di Intesa Sanpaolo
entri in una fase cruciale, secondo quanto riportato da La Stampa. Il Tesoro intenderebbe così mantenere una posizione neutrale.