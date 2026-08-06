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New York: netto calo registrato da Block

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Block
Retrocede molto l'azienda specializzata nei servizi di pagamento digitali, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,07%.
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