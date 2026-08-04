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New York: netto calo registrato da Fidelity National Information Services

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Fidelity National Information Services
Ribasso per la società che offre servizi di emissione di carte di pagamento, che passa di mano in perdita del 7,29%.
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