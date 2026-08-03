New York: netto calo registrato da CF Industries Holdings

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che mostra un -4,92%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di CF Industries Holdings rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, CF Industries Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 122,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 117,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 127,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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