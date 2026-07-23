Parigi: giornata depressa per Safran
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società ingegneristica, che mostra un decremento del 2,57%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safran, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo della multinazionale francese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 323 Euro. Supporto visto a quota 316,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 329,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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