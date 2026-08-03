Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di software francese, con una variazione percentuale del 3,54%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Dassault Systemes rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Dassault Systemes. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 21,02 Euro. Primo supporto visto a 20,39. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 20,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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