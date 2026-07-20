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Parigi: balza in avanti Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Dassault Systemes
Avanza la società di software francese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.
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