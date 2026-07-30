Parigi: scambi negativi per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di software francese, in flessione del 2,43% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dassault Systemes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dassault Systemes rispetto all'indice.
Tecnicamente, Dassault Systemes è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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