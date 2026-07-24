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Dassault Systemes, prevale lo scenario rialzista a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Dassault Systemes, prevale lo scenario rialzista a Parigi
Brillante rialzo per la società di software francese, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,75%.
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