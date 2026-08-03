Svizzera, l'inflazione annua scende allo 0,4% a luglio

(Teleborsa) - A luglio 2026 l'indice dei prezzi al consumo della Svizzera è diminuito dello 0,1% rispetto al mese precedente (vs -0,1% atteso e +0% precedente). Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il rincaro è stato del +0,4% (vs +0,5% precedente). È quanto emerge dai risultati dell'Ufficio federale di statistica.



La flessione dello 0,1% rispetto al mese precedente è riconducibile a vari fattori, tra cui la riduzione dei prezzi del trasporto aereo, del diesel e della benzina. Per via dei saldi stagionali, sono diminuiti anche i prezzi di indumenti e calzature. Prezzi in aumento sono invece stati registrati nel settore paralberghiero e per l'olio da riscaldamento, così come per noleggio auto e car sharing.



(Foto: Marco Pregnolato su Unsplash)

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