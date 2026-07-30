Germania, inflazione luglio accelera più delle attese al 2,8%

(Teleborsa) - Superiori alle attese l'inflazione tedesca a luglio 2025. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un +0,8% su base mensile, rispetto al +0,7% del consensus, dopo il -0,3% del mese precedente.



Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +2,8%, dopo il +2,3% del mese precedente, e risulta superiore al +2,7% del consensus.



L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +0,9%, rispetto al -0,2% precedente e al +0,8% atteso. Su anno si registra un incremento del 2,8%, dopo il +2,4% del mese precedente, in linea con il consensus.



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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