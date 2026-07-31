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Francia, l'inflazione di luglio accelera al 2,1% annuo e allo 0,6% su mese

Finanza, Macroeconomia
Francia, l'inflazione di luglio accelera al 2,1% annuo e allo 0,6% su mese
(Teleborsa) - Accelera l'inflazione della Francia a luglio. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base annua al 2,1% dall'1,8% del mese precedente.

Su base mensile si stima un aumento dello 0,6% rispetto al +0,3% del consensus, dopo il -0,3% di giugno.

L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale del 2,4%, superiore alle attese (+2,1%) dopo il +2% di giugno. Su base mensile si rileva una variazione pari a +0,6% contro il +0,3% atteso e dopo il -0,3% precedente.

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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