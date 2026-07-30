Spagna, inflazione giugno accelera al +3,5% su anno
(Teleborsa) - Sopra le attese l'inflazione in Spagna nel mese di luglio. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento del 3,5% su base annuale, superiore a quanto stimato nella prima lettura (+3,2%). Anche a giugno, i prezzi avevano registrato un +3,2%.
Su base mensile, si rileva una crescita dello 0,2% (in linea con la prima lettura) in decelerazione rispetto al +0,6% di giugno.
L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 3,8% annuale, dopo il +3,6% rivisto del mese precedente (+3,7% la prima lettura). Su base mensile, il dato segna una variazione di -0,1% dopo il +0,6% di giugno (la prima lettura indicava un -0,2%).
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