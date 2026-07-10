Germania, inflazione confermata in rallentamento al 2,3% a giugno
(Teleborsa) - Confermata in rallentamento l'inflazione in Germania a giugno. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,3% su base annua, rispetto al +2,6% rilevato nel mese precedente.
Su base mensile si registra un -0,3%, uguale alla stima preliminare, contro il -0,2% di maggio.
Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato un calo dello 0,2% su mese (come la stima iniziale) e un aumento del 2,4% su anno (come il dato preliminare).
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